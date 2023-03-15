Медики обеспокоены: в Тверской области собаки стали чаще кусать детей

Бешенство смертельно опасно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Тверской области собаки стали чаще кусать детей. Об этом обеспокоенно сообщает на своей страничке Детская областная больница.

По данным медиков, количество обращений в 2021 году увеличилось по сравнению с 2020 годом практически в 5 раз. В 2022 году случаи укусов детей собаками не превысила показателей 2021 года.

Однако в 2023 году статистика таких происшествий резко скакнула вверх. В феврале 2022 года медики ДОКБ использовали 13 ампул иммуноглобулина (препарата, нейтрализующего вирус бешенства), а в феврале 2023 года - 69 ампул.

"В большинстве случаев пациенты страдали от нападения собак, чаще домашних, но не привитых. Зафиксировано также несколько случаев укусов крысой (дети хотели поймать на улице, дома), кошкой, грызунами, продающимися в специализированном магазине", - рассказывают врачи.

Причину такого роста нападений собак на детей медики не могут назвать. Но рекомендуют всем родителям помнить об опасности бешенства и напоминают: в случае укуса рану нужно обильно промыть водой с мылом (если укус глубокий - струёй под напором), наложить стерильную повязку и немедленно обратиться за медицинской помощью.