Жителя Тверской области будут судить за незаконное хранение пороха

За незаконное хранение пороха мужчина предстанет перед судом Фото: Степан КАМЕНЕВ

Бежецкой межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя.

Мужчина обвиняется в незаконном хранении взрывчатого вещества.

По версии следствия, обвиняемый хранил у себя дома банку с сыпучим веществом - смесью пригодной для использования пироксилиновых порохов, относящихся к взрывчатым веществам метательного действия. Масса вещества составила 200 грамм. Оно было изъято сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в Бежецкий межрайонный суд для рассмотрения по существу.