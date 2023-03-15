В Тверской области приведут в порядок спортплощадку на территории колледжа

По требованию прокуратуры отремонтируют спортплощадку Фото: Ольга Крыльцова

Осташковской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что содержание универсальной спортивной площадки, находящейся в ведении Осташковского колледжа, не отвечает нормам санитарного законодательства.

Покрытие имеет многочисленные повреждения - выбоины и неровности, что может повлечь травмы несовершеннолетних. На двух стойках для игры в баскетбол и в ограждении спортивной площадки отсутствуют кольца и металлическая сетка.

Прокуратурой направлено в суд исковое заявление об обязании колледж устранить нарушения в срок до 1 сентября 2023 года. Деньги будут выделены минпромышленности и торговли Тверской области.

Решение суда не вступило в законную силу.