В Тверской области приведут в порядок спортплощадку на территории колледжа

По требованию прокуратуры отремонтируют спортплощадку
Фото: Ольга Крыльцова
Осташковской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что содержание универсальной спортивной площадки, находящейся в ведении Осташковского колледжа, не отвечает нормам санитарного законодательства.
Покрытие имеет многочисленные повреждения - выбоины и неровности, что может повлечь травмы несовершеннолетних. На двух стойках для игры в баскетбол и в ограждении спортивной площадки отсутствуют кольца и металлическая сетка.
Прокуратурой направлено в суд исковое заявление об обязании колледж устранить нарушения в срок до 1 сентября 2023 года. Деньги будут выделены минпромышленности и торговли Тверской области.
Решение суда не вступило в законную силу.