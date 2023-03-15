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НовостиПроисшествия15 марта 2023 13:34

В Тверской области мошенники обманули женщину на 1,6 миллиона рублей

Деньги потерпевшая перевела лжебокерам
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщина лишилась 1,6 млн рублей

Женщина лишилась 1,6 млн рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась жительница Конаковского района. Потерпевшая по указанию представителя инвестиционной платформы несколько месяцев переводила накопления на банковские в расчете на прибыль по инвестициям.

На телефон для этого она установила специальное приложение. В результате пострадавшая потеряла более 1 650 000 рублей.

По данному факту следователем Редкинского отделения полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ.