В Тверской области МЧС проводит масштабные учения по безаварийному пропуску весеннего половодья

МЧС проводит масштабные учения по безаварийному пропуску весеннего половодья Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

С 15 по 16 марта в Тверской области проводятся командно-штабные учения по предотвращению лесных пожаров и безаварийному пропуску весеннего половодья.

В учениях принимают участие все муниципальные образования региона. Возникающие ситуации отрабатываются с привлечением всех необходимых сил и средств.

- 15 марта стартовал первый этап командно-штабных учений. Сотрудники ФПС ГПС МЧС России Главного управления МЧС России по Тверской области ликвидировали условную чрезвычайную ситуацию, связанную с прохождением весеннего паводка, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону - 101, 112. "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.