В Твери УК продолжают штрафовать за неубранные сосульки с крыш домов

Нарушения фиксируют в автоматическом режиме Фото: администрация Твери

В Твери усилен мониторинг работы УК по расчистке от наледи и снега крыш домов. Фиксация нарушений продолжается в автоматическом режиме.

- 14 марта были зафиксированы факты неудовлетворительной работы управляющих организаций. В результате к административной ответственности привлечены 23 управляющие компании, - сообщили в пресс-службе администрации Твери.

С начала года по материалам автофиксации к административной ответственности привлечено 79 управляющих организаций: в Пролетарском районе - 34, в Центральном - 19, в Московском - 14 и в Заволжском районе - 12.

О фактах неудовлетворительной работы управляющих организаций граждане могут сообщить в отделы благоустройства администраций районов Твери по телефонам: 36-08-82 (Заволжский район), 36-08-83 (Московский район), 36-08-84 (Пролетарский район), 36-08-81 (Центральный район).