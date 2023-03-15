В Твери молодой учитель не получал положенную надбавку к заработной плате

Права специалиста защитила прокуратура Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Центрального района Твери рассмотрено обращение местного жителя. Молодой учитель французского языка сообщил, что не получает положенные компенсационные выплаты в школе.

С 1 сентября 2022 года надбавка осуществлялась не в полном объеме.

По выявленным нарушениям руководителю управления образования администрации Твери внесено представление. Педагогу произведен перерасчет заработной платы, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.