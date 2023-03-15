Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 марта 2023 11:51

В Твери молодой учитель не получал положенную надбавку к заработной плате

Права специалиста защитила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Права специалиста защитила прокуратура

Права специалиста защитила прокуратура

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратурой Центрального района Твери рассмотрено обращение местного жителя. Молодой учитель французского языка сообщил, что не получает положенные компенсационные выплаты в школе.

С 1 сентября 2022 года надбавка осуществлялась не в полном объеме.

По выявленным нарушениям руководителю управления образования администрации Твери внесено представление. Педагогу произведен перерасчет заработной платы, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.