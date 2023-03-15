В Московском районе Твери полицейские задержали наркозакладчика

Наркозакладчика задержали на улице в Твери Фото: УМВД России по Тверской области

В Московском районе Твери, в рамках операции «Сообщи, где торгуют смертью», сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков, при участии отряда спецназа «Гром», задержан 27-летний уроженец ближнего зарубежья.

Молодой человек подозревается в попытке сбыта наркотического вещества через тайник -"закладку".

Злоумышленник задержан. По части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.