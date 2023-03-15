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НовостиОбщество15 марта 2023 11:20

В Тверской области 103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Анастасии Никитиной

С днем рождения труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Анастасии Никитиной

103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Анастасии Никитиной

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

15 марта 103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Анастасии Степановне Никитиной. С днем рождения труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В годы Великой Отечественной войны Вы выполняли важнейшую миссию – учили детей в школе, воспитывали патриотов родной страны, передавали воспитанникам любовь и уважение к родному языку, нашему народу. Сегодня Ваши дети, внуки и правнуки, Ваши ученики бережно хранят полученные от Вас духовные и нравственные ценности, - отмечено в телеграмме от главы региона.

Анастасия Степановна закончила Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина. Во время Великой Отечественной войны работала учителем русского языка и истории в школе города Моршанск Тамбовской области.

В послевоенное время вместе с семьей переехала в Калинин и устроилась работать в Военную командную Академию ПВО, где трудилась до пенсии в редакционно-издательском отделе в должности старшего корректора.

Анастасия Степановна воспитала сына и дочь, двух внуков и четырех правнуков.