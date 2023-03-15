В Тверской области 103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Анастасии Никитиной

103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Анастасии Никитиной Фото: Ольга ТРОФИМОВА

15 марта 103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Анастасии Степановне Никитиной. С днем рождения труженицу тыла поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В годы Великой Отечественной войны Вы выполняли важнейшую миссию – учили детей в школе, воспитывали патриотов родной страны, передавали воспитанникам любовь и уважение к родному языку, нашему народу. Сегодня Ваши дети, внуки и правнуки, Ваши ученики бережно хранят полученные от Вас духовные и нравственные ценности, - отмечено в телеграмме от главы региона.

Анастасия Степановна закончила Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина. Во время Великой Отечественной войны работала учителем русского языка и истории в школе города Моршанск Тамбовской области.

В послевоенное время вместе с семьей переехала в Калинин и устроилась работать в Военную командную Академию ПВО, где трудилась до пенсии в редакционно-издательском отделе в должности старшего корректора.

Анастасия Степановна воспитала сына и дочь, двух внуков и четырех правнуков.