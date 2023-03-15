В Тверской области 15 марта коронавирусом заразились 186 человек

Профилактика - лучший способ избежать заболевания.

По данным на 15 марта в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 186 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 187 443 человека. 182 636 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 503 796, в том числе за последние сутки – 2046.

2773 человека скончались. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.