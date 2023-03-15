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НовостиОбщество15 марта 2023 10:02

Житель Тверской области повредил ножом входные двери соседей по подъезду

Ущерб составил 15 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Житель Тверской области получил 200 часов обязательных работ

Житель Тверской области получил 200 часов обязательных работ

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Старицком районе Тверской области осудили 50-летнего безработного местного жителя. Мужчина признан виновным в повреждении чужого имущества.

В ходе судебного заседания установлено, что в марте прошлого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде дома, с помощью молотка и ножа повредил входные двери соседей. Ущерб в 15 000 рублей злоумышленник возместил.

Суд назначил фигуранту 200 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.