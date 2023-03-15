Житель Тверской области повредил ножом входные двери соседей по подъезду

Житель Тверской области получил 200 часов обязательных работ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Старицком районе Тверской области осудили 50-летнего безработного местного жителя. Мужчина признан виновным в повреждении чужого имущества.

В ходе судебного заседания установлено, что в марте прошлого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде дома, с помощью молотка и ножа повредил входные двери соседей. Ущерб в 15 000 рублей злоумышленник возместил.

Суд назначил фигуранту 200 часов обязательных работ.

Приговор вступил в законную силу.