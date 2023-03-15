В Тверской области браконьеры незаконно подстрелили лося

Дикое животное подстрелили в Фировском районе Фото: УМВД России по Тверской области

В Фировский пункт полиции егерь сообщил, что вблизи деревни Белятино Фировского района зафиксирован случай браконьерства.

В лесополосе полицейские нашли автомобиль ВАЗ-2109, а также части туши дикого животного. В багажнике машины обнаружены и изъяты рюкзак с внутренностями животного и топор.

Ущерб от незаконной охоты составил 240 тысяч рублей.

В ходе розыска были задержаны и арестованы двое жителей Фировского района 1989 и 1985 годов рождения.

По части 2 статьи 258 УК РФ возбуждено уголовное дело.