В Тверской области вышневолоцкий онкоцентр переехал в другое здание, чтобы принимать больше пациентов

Онкоцентр перевели в здание стационара ЦРБ. Фото: ПТО

Центр амбулаторной онкологический помощи (ЦАОП) в Вышнем Волочке переведен из поликлиники районной больницы в стационар ЦРБ - в здание № 40 на Новгородской улице. Это позволит принимать больше пациентов.

Как напомнила пресс-служба областного правительства, задачи по совершенствованию условий для профилактики и лечения онкозаболеваний в регионе были поставлены губернатором Игорем Руденей.

Центры амбулаторной онкологической помощи открываются в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Таких медучреждений в Верхневолжье на сегодня три: на базе Центра имени В.П. Аваева в Твери, Вышневолоцкой и Ржевской ЦРБ. В этом году планируется открытие центра в Нелидово, в 2024-ом - в Бежецке и Кимрах.

Вышневолоцкий ЦАОП начал работать в декабре 2021 года. Для его перевода на первый этаж стационара ЦРБ там был проведен капремонт: заменены окна, двери, потолочное и напольное покрытие, сантехника.

К центру прикреплено население Вышневолоцкого и Спировского округов, Фировского и Бологовского районов.

- Ранее мы обслуживали только свое прикрепленное население - 46 тысяч человек. С сегодняшнего дня у нас прикреплённого населения 208 тысяч человек, - рассказала главврач Вышневолоцкой ЦРБ Алла Радайкина.

В центре расположены кабинеты онколога и гинеколога-онколога, диагностические кабинеты для проведения гастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии, УЗИ, ЭКГ, компьютерной томографии, процедурная, палаты дневного стационара.