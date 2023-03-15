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НовостиПроисшествия15 марта 2023 9:41

Спасатели вывели восемь человек из задымленного дома в Тверской области

Пожар произошел в Лихославле
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Спасатели вывели из горящего дома восемь человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Спасатели вывели из горящего дома восемь человек Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о задымлении в многоквартирном жилом доме в Лихославль на улице Ямской поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 15 марта.

На место убыли отделения ПСЧ-38. К моменту их прибытия наблюдалось задымление в квартире на первом этаже.

- Сотрудники МЧС России оперативно начали проводить эвакуацию людей из задымленного дома. Звеньями газодымозащитников были спасены восемь человек. Пожар был полностью ликвидирован. Причина устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.