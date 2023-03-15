Судебные приставы Тверской области проведут единый день приема граждан Фото: Мария ЛЕНЦ

16 марта в УФССП России по Тверской области состоится единый день приема граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан, военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, их родственников.

Личный прием для оказания адресной консультативной помощи будет организован в аппарате Управления, структурных подразделениях и многофункциональных центрах.

В Твери консультации пройдут по адресу: г. Тверь, ул. Веселова, д. 6; в Центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы" МФЦ№ 1 на ул. Трехсвятская, д. 6, корп. 1, с 10:00 до 18:00.

Граждане также смогут получить помощь по месту нахождения структурных подразделений с 10:00 до 18:00.

При себе на приеме необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.