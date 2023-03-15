В центре Твери рушится стена жилого дома по улице Советской

Жители жалуются на состояние стены дома Фото: прокуратура Тверской области
В прокуратуру Центрального района Твери обратились жители дома №7 по улице Советской и сообщили, что из-за постоянных протечек кровли рушится кладка стены дома.
По факту обращения и угрожающей опасности жителям организовано проведение доследственной проверки.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Также будет дана оценка деятельности уполномоченных лиц и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.