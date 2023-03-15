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НовостиПроисшествия15 марта 2023 9:19

В центре Твери рушится стена жилого дома по улице Советской

СК и прокуратура начали проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители жалуются на состояние стены дома Фото: прокуратура Тверской области

Жители жалуются на состояние стены дома Фото: прокуратура Тверской области

В прокуратуру Центрального района Твери обратились жители дома №7 по улице Советской и сообщили, что из-за постоянных протечек кровли рушится кладка стены дома.

По факту обращения и угрожающей опасности жителям организовано проведение доследственной проверки.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Также будет дана оценка деятельности уполномоченных лиц и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.