Госавтоинспекция предупредила водителей и пешеходов о гололедице на дорогах Тверской области

Водителей и пешеходов предупредили о гололедице на дорогах
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Госавтоинспекция Тверской области призывает участников дорожного движения к соблюдению правил безопасности в условиях неблагоприятных погодных условий.
15 марта из-за гололедицы ухудшилась дорожная обстановка. Температура воздуха днем +5 градусов, возможны осадки - мокрый снег с дождем, ветер до 13 м/с.
Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения.
Будьте внимательны и осторожны.