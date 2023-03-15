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НовостиОбщество15 марта 2023 7:08

Госавтоинспекция предупредила водителей и пешеходов о гололедице на дорогах Тверской области

Будьте внимательны и осторожны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Водителей и пешеходов предупредили о гололедице на дорогах

Водителей и пешеходов предупредили о гололедице на дорогах

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Госавтоинспекция Тверской области призывает участников дорожного движения к соблюдению правил безопасности в условиях неблагоприятных погодных условий.

15 марта из-за гололедицы ухудшилась дорожная обстановка. Температура воздуха днем +5 градусов, возможны осадки - мокрый снег с дождем, ветер до 13 м/с.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения.

Будьте внимательны и осторожны.