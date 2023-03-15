В Тверской области полицейские раскрыли дачную кражу

Злоумышленников задержала полиция Фото: Алексей БУЛАТОВ

На автодороге Вёски - Крючково Лихославльского округа инспекторы ГИБДД остановили автомобиль "Пежо", в котором находились двое молодых людей.

В ходе осмотра машины полицейские обнаружили в багажнике мотки проводов, два водяных насоса, водопроводный смеситель и насосную муфту. Водитель и пассажир сообщили, что вещи нашли летом с помощью металлоискателя и спрятали, а теперь решили сдать в пункт приёма металла.

Молодых людей доставили в полицию. Выяснилось, что имущество жители Твери похитили в одном из дачных домов.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

Полицейские проверяют фигурантов на причастность к аналогичным преступлениям.