В Твери для прохождения весеннего половодья подготовили 20 единиц техники

Городские системы готовят к прохождению весеннего половодья Фото: администрация Твери

В администрации Твери под председательством заместителя главы администрации города Андрея Антонова состоялось заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На совещании обсудили готовность к весеннему половодью.

- Для безаварийного пропуска весеннего половодья в Твери МУП "ЖЭК" подготовлено 20 единиц специализированной техники по содержанию сетей ливневой канализации: илососная техника, каналопромывочное оборудование, экскаваторы, автосамосвалы, мотопомпы, - сообщает пресс-служба администрации Твери.

МУП "ЖЭК" завершает ревизию запорной арматуры на выпусках Волги и Тьмаки. Проверено насосное оборудование дренажных станций. Работники чистят дождеприемные решетки от снега, наледи и мусора для пропуска талой воды, откачка талых вод с улично-дорожной сети, проводится промывка горячей водой оголовков водопропускных труб.

Администрациями районов города заключаются контракты на прочистку ливневок и дренажных канав. Подготовлены четыре насосные станции большой мощности для перекачки воды из мест подтопления.

Для выявления участков подтопления будут организован рейды, проведена профилактическая работа с жителями частного сектора.

Ситуация находится на контроле администрации города.