В Тверской области назначен новый прокурор Лихославльского района

Советник юстиции Александр Федосеев назначен прокурором Лихославльского района Фото: прокуратура Тверской области

В Тверской области на должность прокурора Лихославльского района назначен советник юстиции Александр Федосеев. Приказ подписал Генпрокурор Российской Федерации.

Александр Валерьевич 1978 года рождения, имеет высшее юридическое образование, в 2003 году окончил Тверской государственный университет по специальности юриспруденция.

- В прокуратуре Тверской области проходит службу с марта 2004 года следователем, старшим следователем прокуратуры Центрального района Твери, прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью, заместителем, первым заместителем прокурора Центрального района Твери, помощником, старшим помощником прокурора Пролетарского района Твери. С апреля 2022 года занимал должность заместителя прокурора Калининского района Тверской области, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области.