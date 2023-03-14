В результате "Контроля трезвости" в Тверской области поймали 30 пьяных водителей

В Тверской области прошли проверки водителей на трезвость Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги прошедшего "Контроля трезвости". Рейд состоялся в выходные, с 10 по 12 марта. Всего было выявлено 30 водителей в состоянии опьянения.

Пять нарушителей передвигались на транспортных средствах в Твери. На всех составлены необходимые материалы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Звоните по телефонам полиции 02, 102 или 112.