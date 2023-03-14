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НовостиОбщество14 марта 2023 15:50

Жители многоквартирного дома в Твери несколько месяцев живут без газа

Прокуратура и СК проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Правоохранительные органы проводят проверку

Правоохранительные органы проводят проверку

Фото: Ольга Крыльцова

Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры проводят проверку информации о том, что с января 2023 года жители дома №5 по улице Новоторжской в Твери живут без газа.

- В настоящее время прокуратурой принят комплекс мер реагирования, в результате которых газоснабжение жителей восстановлено во 2-4 подъездах дома, завершение ремонтных работ в первом подъезде планируется в ближайшие дни, - сообщили в прокуратуре Тверской области.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Прокуратура района контролирует устранение нарушений.