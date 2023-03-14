Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения подростка в Твери

По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери завешены поиски 15-летнего местного жителя. Молодой человек ушел из дома 8 марта.

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего. В целях наиболее тщательного выяснения обстоятельств исчезновения возбуждено уголовное дело.

К настоящему времени местонахождение подростка установлено, с ним беседует следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств его безвестного отсутствия.