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НовостиПроисшествия14 марта 2023 15:41

Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения подростка в Твери

Несовершеннолетнего разыскали
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

По факту исчезновения подростка возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Твери завешены поиски 15-летнего местного жителя. Молодой человек ушел из дома 8 марта.

Заволжским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится проверка по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего. В целях наиболее тщательного выяснения обстоятельств исчезновения возбуждено уголовное дело.

К настоящему времени местонахождение подростка установлено, с ним беседует следователь Следственного комитета с целью установления всех обстоятельств его безвестного отсутствия.