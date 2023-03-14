В Тверской области увеличены ставки субсидий льноводческих предприятий

Выросла ставка субсидии на стимулирование производства и переработки льна-долгунца. Фото: ПТО

На заседании правительства региона 14 марта принято решение увеличить ставки субсидий для предприятий агропромышленного комплекса по нескольким направлениям. Это касается льноводов и аграриев, занимающихся производством и переработкой плодов и ягод, а также компенсаций затрат на технику.

- Сельскому хозяйству придаем ключевое значение, потому что в рамках санкционной политики должна быть уверенность в том, что мы обеспечиваем свою страну необходимыми объемами продукции растениеводства, животноводства, овощеводства. Важно, что не только крупным, но и малым и средним предприятиям оказываются меры поддержки, - отметил губернатор Игорь Руденя.

В регионе с 10% до 20% выросли госкомпенсации части затрат за машиностроительную технику, необходимую для ввода в оборот неиспользуемых сельхозземель. Кроме того, с 30% до 50% возросла компенсация для льноводческих предприятий на возмещение части затрат за приобретенные сушильные машины.

Планируется, что в 2023 году эти субсидии получат 44 предприятия АПК на закупку 146 единиц техники.

- Льноводам также предусмотрены средства из областного бюджета на покрытие части затрат на проведение агротехнологических работ. Ставка субсидии составляет 9683,7 рублей на 1 га льна-долгунца. До 7102,2 руб/га выросла ставка субсидии на стимулирование производства и переработки льна-долгунца, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Увеличена ставка субсидии арариям, занимающиеся производством и переработкой плодово-ягодной продукции. На закладку многолетних насаждений они могут получить поддержку по ставке 115 тыс. руб/га (было 100 тыс.руб/га), ягодных кустарников – 126,5 тыс. руб./га (было 110 тыс. руб./га), на раскорчевку исчерпавших себя многолетних насаждений - 37 тыс. руб./га (было 30 тыс. руб./га).

Такую поддержку получат три предприятия, заложившие 34 гектара многолетних культур.