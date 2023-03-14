17 марта в Твери открывается Неделя детской и юношеской книги. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

17 марта в Твери открывается Неделя детской и юношеской книги. Библиотека имени Герцена и другие библиотеки муниципальной библиотечной сети приготовили для ребят много интересных и познавательных мероприятий.

Как сообщает Герценка, юных книголюбов ожидают увлекательные обзоры книг и журналов, интереснейшие мастер-классы и познавательные встречи. С полной программой можно ознакомиться на сайте библиотеки.

Продлится Неделя детской и юношеской книги до 26 марта включительно, успев захватить дни весенних школьных каникул (они продлятся с 24 марта по 2 апреля). 6+