Житель Тверской области незаконно хранил дома полкило пороха

Житель Тверской области незаконно хранил дома банки с порохом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Старицкого отдела полиции выявили факт хранения 35-летним местным жителем трёх банок с сыпучим веществом. Экспертиза установила, что в изъятых банках содержатся дымный порох и смеси порохов общей массой 536,5 г, которые пригодны для использования.

Фигурант сообщил полицейским, что банки с порохом достались ему по наследству и он продолжил хранить их в своём доме.

По части 1 статьи 222.1 УК РФ возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.