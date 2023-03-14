За два месяца в Тверской области цены на овощи выросли на 48,5%

Недешёвое удовольствие!
Фото: Виктория ТУШКОВА
По данным Тверьстата, за январь и февраль 2023 года в Тверской области фрукты и овощи (включая картофель) в целом подорожали на 28,1%.
Картофель вырос в цене на 21,0%, овощи – на 48,5%, фрукты и цитрусовые – на 13,1%.
Дорожали также:
на 1,2 – 5,1% – мясные консервы, безалкогольные напитки, мороженое, алкогольные напитки, яйца;
на 0,4 – 0,9% – молоко, хлеб и хлебобулочные изделия, общественное питание, масло и жиры.
Дешевели в указанный период:
на 2,1 – 5,3% – макаронные изделия, сметана, чай, мясо, крупы и бобовые, кофе, какао;
0,5 – 1,9% – мука, овощные консервы, сахар, рыбопродукты, птица, фруктово-ягодные консервы, сыры, творог, колбасные изделия.
Среди непродовольственных товаров цены на мужскую одежду выросли на 0,7%, женскую и детскую – снизились на 1,1 и 3,5% соответственно.
Цены на электротовары и другие бытовые приборы в среднем снизились на 2,6%.
Строительные материалы подешевели на 1,8%.
Мебель подешевела на 1,9%.