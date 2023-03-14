В премии Тверской области за достижения в сфере науки добавлены направления и номинации

Решение принято на заседании областного правительства. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Тверской области расширены направления и номинации региональной премии за выдающиеся достижения в области науки и техники. Решение принято на заседании областного правительства 14 марта.

Помимо направлений «Техника и технологии», «Сельскохозяйственные науки», «Гуманитарные и социальные науки», «Естественные и точные науки» добавляется еще одно - «Медицинские науки».

Также вводятся еще четыре специальные номинации научных разработок в сферах импортозамещения, фармацевтики, экологии и защиты окружающей среды. Каждому из победителей будет выплачиваться премия в размере 100 тыс. рублей.

Губернатор Игорь Руденя также поручил дополнить направления премии разработками в сфере оборонного комплекса.

Региональная премия за выдающиеся достижения в области науки и техники учреждена в Верхневолжье в 2020 году по инициативе губернатора. Она вручается за результаты в научно-исследовательской работе, научные разработки.

Получателями премии становятся студенты и сотрудники тверских вузов, коллективы ученых.

Размер премии составляет от 50000 до 250000 рублей.