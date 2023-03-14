На дебошира из общежития в Твери завели уголовное дело

Расследование уголовного дела продолжается Фото: СУ СК РФ по Тверской области

После инцидента в общежитии техникума в Твери Московским межрайонным следственным отделом регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении гражданина иностранного государства, подозреваемого в хулиганстве ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

По версии следствия, в ночь на 7 марта пьяный мужчина, находясь в комнате общежития на улице Александра Попова, нецензурно ругался, разбрасывал и ломал мебель в комнате, после чего, применяя насилие к двум несовершеннолетним, неоднократно хватал каждого за шею и направлял на них нож.

- Проведен осмотр места происшествия, фигурант задержан, в отношении него назначено проведение экспертизы. Перед судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Тверской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.