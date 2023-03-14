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НовостиОбщество14 марта 2023 12:22

В Твери офицер Росгвардии, вернувшись из зоны СВО, во время построения сделал своей девушке предложение

Невеста была удивлена, но уверенно ответила "да"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Офицер сделал предложение своей девушке во время торжественного построения Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Офицер сделал предложение своей девушке во время торжественного построения Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Твери вернувшийся из зоны СВО сотрудник подразделения Управления Росгвардии по Тверской области майор полиции Дмитрий М. сделал предложение своей девушке. О романтичном поступке военнослужащего рассказали в пресс-службе ведомства.

Прямо в ходе торжественного построения у памятника легендарному МиГу-23 офицер преклонил колено и с огромным букетом красных роз подарил кольцо невесте.

Под бурные аплодисменты присутствующих девушка уверенно ответила "да".

Сыграть свадьбу молодая пара планирует в ближайшее время.

Военнослужащий преклонил колено и подарил невесте букет красных роз и кольцо Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Военнослужащий преклонил колено и подарил невесте букет красных роз и кольцо Фото: Управление Росгвардии по Тверской области