В Твери офицер Росгвардии, вернувшись из зоны СВО, во время построения сделал своей девушке предложение

Офицер сделал предложение своей девушке во время торжественного построения Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Твери вернувшийся из зоны СВО сотрудник подразделения Управления Росгвардии по Тверской области майор полиции Дмитрий М. сделал предложение своей девушке. О романтичном поступке военнослужащего рассказали в пресс-службе ведомства.

Прямо в ходе торжественного построения у памятника легендарному МиГу-23 офицер преклонил колено и с огромным букетом красных роз подарил кольцо невесте.

Под бурные аплодисменты присутствующих девушка уверенно ответила "да".

Сыграть свадьбу молодая пара планирует в ближайшее время.