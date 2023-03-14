Роспотребнадзор Тверской области проводит "горячую линию" по вопросам потребителей

Роспотребнадзор запустил "горячую линию" к Всемирному дню прав потребителей Фото: Мария ЛЕНЦ

Управлением Роспотребнадзора по Тверской области с 13 по 24 марта организована "горячая линия" для консультирования граждан в связи с Всемирным днем прав потребителей. Дата отмечается 15 марта.

Задать вопросы и получить консультации специалистов Управления граждане могут по телефону (4822) 34-32-06 и Консультационного центра для потребителей (4822) 32-35-98 по потребительским вопросам.

"Горячая линия" работает ежедневно с 9:00 до 17:00, кроме выходных дней. Круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43(звонок бесплатный).

Личный прием граждан по вопросам защиты прав потребителей осуществляется в Консультационном центре для потребителей в Твери по адресу: ул. Дарвина, д. 13, а также и в Консультационных пунктах в городах и районах Тверской области.

"Горячие линии" по вопросам граждан 15 марта будут организованы и другими ведомствами.