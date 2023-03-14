В Тверской области из гаражного бокса украли 20 колёс на литых дисках и 16 автошин

Ущерб кражи составил более 140 000 рублей Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть Спировского отделения полиции обратилась 42-летняя местная жительница.

Женщина рассказала, что из гаражного бокса неизвестный похитил инструменты, 20 колёс на литых дисках и 16 автомобильных шин. Ущерб составил более 140 000 рублей.

На поиск подозреваемого были ориентированы патрульные экипажи и наряды оперативных служб. Полицейские установили, что к краже причастен 34-летний житель посёлка Спирово. Мужчина ранее был знаком с потерпевшей.

Фигурант пояснил, что разбил стекло, вынес имущество, вывез его в Москву и продал. Вырученные деньги потратил.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.