На дорогах в Твери с начала года произошло 23 ДТП с пешеходами

Госавтоинспекторы проводят профилактический рейд "Пешеход" Фото: Виктория ТУШКОВА

С начала года на дорогах Твери произошло 23 ДТП с участием пешеходов, 23 человека получили травмы.

С 6 по 12 марта Госавтоинспекция проводит широкомасштабное профилактическое мероприятие "Пешеход", в котором задействованы дополнительные экипажи ГИБДД.

За время рейдов госавтоинспекторы составили 135 административных материалов в отношении водителей и пешеходов, нарушивших требования Правил дорожного движения. Из них 94 в отношении пешеходов и 41 - в отношении водителей.