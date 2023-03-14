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НовостиОбщество14 марта 2023 10:28

На дорогах в Твери с начала года произошло 23 ДТП с пешеходами

Инспекторы напоминают гражданам о ПДД
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Госавтоинспекторы проводят профилактический рейд "Пешеход"

Госавтоинспекторы проводят профилактический рейд "Пешеход"

Фото: Виктория ТУШКОВА

С начала года на дорогах Твери произошло 23 ДТП с участием пешеходов, 23 человека получили травмы.

С 6 по 12 марта Госавтоинспекция проводит широкомасштабное профилактическое мероприятие "Пешеход", в котором задействованы дополнительные экипажи ГИБДД.

За время рейдов госавтоинспекторы составили 135 административных материалов в отношении водителей и пешеходов, нарушивших требования Правил дорожного движения. Из них 94 в отношении пешеходов и 41 - в отношении водителей.