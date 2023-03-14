МегаФон увеличил скорость интернета для тверских дачников

Фото ПАО "Мегафон"

Высокие скорости интернета даже при сезонном увеличении нагрузки впервые стали доступны в СНТ «Синтетик» и в коттеджных поселках «Савинские нови» и «Савинская слободка».

Специалисты проанализировали интенсивность нагрузки на сеть в дачном «поясе» региона и для обеспечения высокого качества связи в период сезонной миграции построили новые базовые станции на самых загруженных участках. Теперь около 5 тысяч жителей области могут выходить в сеть на свежем воздухе на более высоких LTE-скоростях.

«Наличие скоростного интернета в любой точке очень часто является услугой первой необходимости. За пределами городов, из-за отсутствия фиксированного доступа, это особенно заметно — трафик на одного абонента в сельских населенных пунктах на 10-15% выше городского, Дачники и любители загородной жизни могут быть уверены в надежности связи: прямые эфиры на фоне весенней природы не прервутся, внеплановое онлайн-совещание состоится, а тяжелый видеоролик загрузится на смартфон», - комментирует Станислав Лосев, директор МегаФона в Тверской области.

Прошедшая модернизация — продолжение одного из ключевых направлений работы оператора по улучшению качества покрытия в малых населенных пунктах. Только за 2022 год МегаФон модернизировал и построил около 30 базовых станций в селах и деревнях региона, где проживает более 15 тысяч человек.

ПАО "Мегафон"

Реклама