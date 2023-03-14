Школьный автобус застрял в сугробе в Торжокском округе Тверской области

Школьный автобус застрял в сугробе в Торжокском округе Фото: vk.com/"Торжок Любимый Город"

В Торжокском округе утром, 14 марта, на дороге с Большого Петрово до Рамушек застрял школьный автобус.

Фотографии опубликовали жители в группе "Торжок Любимый Город".

На место пришлось вызывать трактор.

Напомним, что накануне жители региона пожаловались, что из-за сугробов в Калининском районе детская скорая помощь не смогла проехать к ребенку. А школьный автобус из-за нечищенных дорог не может проехать за детьми.