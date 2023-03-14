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НовостиОбщество14 марта 2023 7:07

В Тверской области сайты обязали убрать информацию о продаже оружия

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области сайты обязали убрать информацию о продаже оружия

В Тверской области сайты обязали убрать информацию о продаже оружия

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Прокуратурой Андреапольского района в ходе мониторинга сети Интернет установлены пять страниц, на которых в свободном доступе размещена информация о продаже огнестрельного оружия без лицензии.

Доступ на Интернет-ресурсы не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с информацией мог любой пользователь.

Прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о признании размещенной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования надзорного органа удовлетворены в полном объеме, решение суда исполнено.