В Тверской области сайты обязали убрать информацию о продаже оружия Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Прокуратурой Андреапольского района в ходе мониторинга сети Интернет установлены пять страниц, на которых в свободном доступе размещена информация о продаже огнестрельного оружия без лицензии.

Доступ на Интернет-ресурсы не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с информацией мог любой пользователь.

Прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о признании размещенной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требования надзорного органа удовлетворены в полном объеме, решение суда исполнено.