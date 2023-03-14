В Тверской области сайты обязали убрать информацию о продаже оружия
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Прокуратурой Андреапольского района в ходе мониторинга сети Интернет установлены пять страниц, на которых в свободном доступе размещена информация о продаже огнестрельного оружия без лицензии.
Доступ на Интернет-ресурсы не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с информацией мог любой пользователь.
Прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о признании размещенной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Требования надзорного органа удовлетворены в полном объеме, решение суда исполнено.