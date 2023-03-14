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НовостиОбщество14 марта 2023 6:58

Следственный комитет Тверской области проведет прием граждан по вопросам нарушения трудовых прав

Мероприятие состоится 24 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Следственный комитет проведет прием граждан по вопросам нарушения трудовых прав Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Следственный комитет проведет прием граждан по вопросам нарушения трудовых прав Фото: СУ СК РФ по Тверской области

24 марта в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тверской области состоится прием граждан по вопросам нарушений трудовых прав.

Бывшие и действующие работники могут сообщить в следственное управление о невыплатах заработной платы и других нарушениях трудового законодательства.

Время приема с 10:00 до 12:00. Предварительная запись по телефонам: (4822) 65-63-31, 65-63-34, 65-63-36.