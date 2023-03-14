Следственный комитет Тверской области проведет прием граждан по вопросам нарушения трудовых прав

Следственный комитет проведет прием граждан по вопросам нарушения трудовых прав Фото: СУ СК РФ по Тверской области

24 марта в следственном управлении Следственного комитета РФ по Тверской области состоится прием граждан по вопросам нарушений трудовых прав.

Бывшие и действующие работники могут сообщить в следственное управление о невыплатах заработной платы и других нарушениях трудового законодательства.

Время приема с 10:00 до 12:00. Предварительная запись по телефонам: (4822) 65-63-31, 65-63-34, 65-63-36.