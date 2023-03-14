В Тверской области из-за погоды ухудшилась дорожная обстановка

В Тверской области ожидается мокрый снег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверской области, по данным Тверского гидрометцентра, 14 и 15 марта ожидается мокрый снег с дождём. Усиление ветра порывами до 13 м/с.

Температура воздуха днём до +5 градусов. На дорогах местами - гололедица.

Водителей предупреждают об ухудшении дорожных условий. Пешеходам так же следует проявлять бдительность. Не ходите под крышами домов - возможен сход снега и наледи.

На водоемах в Тверской области появились промоины. Не выходите не опасный неокрепший лёд, не оставляйте детей вблизи водоемов без присмотра.

Будьте внимательны и осторожны.