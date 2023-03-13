Ушла из жизни старший врач Тверской скорой медицинской помощи Людмила Акулова

Людмила Акулова ушла из жизни 8 марта Фото: vk.com/tver_03

8 марта 2023 года скоропостижно скончалась старший врач Тверской скорой медицинской помощи оперативного отдела Людмила Акулова. Об утрате сообщает Тверская скорая медицинская помощь в соцсети.

Людмила Дмитриевна закончила Ленинградский педиатрический медицинский институт и работала врачом-педиатром с 1978 года.

С 1986 по 1990 работала в городской детской больнице №3; с 2002 года - на выездной педиатрической бригаде; с 2009 по 2018 годы - заведующая подстанцией; с 2018 года переведена на должность старшего врача.

- За свою долгую карьеру Людмила Дмитриевна получила признание коллег и уважение пациентов, а также множество грамот и благодарностей. Всегда спокойная, доброжелательная - её любили и ценили, благодарили пациенты, - вспоминают коллеги.

Коллектив Тверской станции скорой медицинской помощи выражает соболезнования родным и близким Людмилы Акуловой.