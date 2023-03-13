Восемь проектов будут реализованы в Твери по программе Поддержки местных инициатив Фото: администрация Твери

В 2023 году в Твери в рамках программы Поддержки местных инициатив будет реализовано восемь проектов во всех районах города.

В настоящее время проводятся по определению подрядчиков для работы в Центральном и Пролетарском районах. На улице 1-я Суворова: 7, 9, 11, 13 и переулке Трудолюбия, 4 корп. 3 планируется провести ремонт асфальтобетонного покрытия придомовой территории.

В Свободном переулке, 30 будет обустроена зона отдыха и установлен детский игровой комплекс.

В Пролетарском районе заменят покрытия на детской площадке на ул. Бориса Полевого, 2 корп. 1 и д. корп, 2, а также установят ограждения и дополнительные элементы на детской площадке на улице 1-я Трусова, 1.

В Московском районе Твери заключены муниципальные контракты на ремонт дворов по адресам: улица Склизкова, 97 и Зеленый проезд 45 корп. 4.

В Заволжском районе во дворе дома №10, корп. 1-19 по улице А. Невского будет установлена современная контейнерная площадка.

- Программа поддержки местных инициатив работает в Твери, начиная с 2016 года. За это время активные горожане смогли реализовать 124 проекта на придомовых территориях, - сообщает пресс-служба администрации Твери.