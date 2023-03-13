В Тверской области простились с погибшим в боях за Артемовск бойцом Евгением Морозовым

Евгений Морозов погиб 14 января 2023 года в боях за Артёмовск Фото: администрация Фировского района

12 марта в поселке Сосновка Фировского района простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Евгением Морозовым, 1986 года рождения.

- Евгений Николаевич погиб 14 января 2023 года в боях за Артёмовск (Бахмут), - сообщила администрация Фировского района.

Траурная церемония прошла в присутствии родных, друзей и жителей посёлка. Соболезнования семье выразил заместитель председателя правительства Тверской области Владислав Белорусов, военный комиссар (Вышневолоцкого городского округа и Фировского района Тверской области) и глава Фировского района Елена Самодурова.

Героя похоронили с воинскими почестями.