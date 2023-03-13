Массовое ДТП произошло на улице Можайского в Твери

На улице Можайского столкнулись четыре машины Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 13 марта в Твери на улице Можайского, у дома №63.

24-летняя женщина-водитель на автомобиле "Мицубиси" при перестроении совершила столкновение с автомобилем "Шевроле Круз", под управлением 32-летней женщины, затем врезалась в стоящую перед светофором "Мазду", под управлением 58-летней женщины, и в "Ладу Калину", под управлением 33-летнего мужчины.

В ДТП пострадал водитель "Лады". С травмами пострадавшего доставили в больницу скорой помощи.