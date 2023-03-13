В Тверской области открыто 15,3 тысяч вакансий

В нашем регионе открыто 15,3 тыс. вакансий, из них 4,1 тыс. - специалисты на производства. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

За январь и февраль 2023 года службой занятости в Тверской области трудоустроено более 680 жителей региона, 208 человек приступили к профобучению. При этом сейчас в Верхневолжье открыто порядка 15,3 тыс. вакансий.

По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, наиболее востребованы на производствах инженеры, операторы автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, швеи, техники, фасовщики, заливщики металла и другие. Всего заявлено более 4,1 тыс. таких вакансий.

Также в регионе требуются врачи, средний и младший медицинский персонал, соцработники, воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования и другие специалисты.

Напомним, что в регионе начал действовать единый центр занятости населения Тверской области. В структуру вошли 12 межрайонных и районных филиалов.

Кроме того, в Белом, Сонково и Молоково оказываются услуги службы занятости в местных МФЦ.