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НовостиПроисшествия13 марта 2023 14:26

В УМВД рассказали подробности происшествия в общежитии в Твери

Неизвестный мужчина бегал с ножом по коридорам и ломал стены
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По факту ЧП полиция проводит проверку

По факту ЧП полиция проводит проверку

Фото: Виктория ТУШКОВА

В ночь на 7 марта в Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери поступило сообщение, что в одном из общежитий неизвестный бегает с ножом.

На месте сотрудники полиции выяснили, что один из проживающих в общежитии поссорился по телефону с девушкой и несколько раз ударил кулаком по стене, получив при этом повреждения.

- Предварительно было установлено, что в результате инцидента других пострадавших нет. В то же время от нескольких студентов поступила информация о противоправном поведении данного молодого человека, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее по данному инциденту была организована доследственная проверка.