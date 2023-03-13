В УМВД рассказали подробности происшествия в общежитии в Твери

По факту ЧП полиция проводит проверку Фото: Виктория ТУШКОВА

В ночь на 7 марта в Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери поступило сообщение, что в одном из общежитий неизвестный бегает с ножом.

На месте сотрудники полиции выяснили, что один из проживающих в общежитии поссорился по телефону с девушкой и несколько раз ударил кулаком по стене, получив при этом повреждения.

- Предварительно было установлено, что в результате инцидента других пострадавших нет. В то же время от нескольких студентов поступила информация о противоправном поведении данного молодого человека, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее по данному инциденту была организована доследственная проверка.