В Тверской области с бывшего главы города Кимры взыскали 18 миллионов рублей

Деньги фигурант уголовного дела получил в качестве взятки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Московским районным судом Твери удовлетворены исковые требования Кимрского межрайонного прокурора о взыскании с виновного лица денег, полученных в качестве взятки.

В 2020 году бывший глава города Кимры признан виновным в получении взятки за незаконные действия в пользу взяткодателя, в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

- Учитывая, что полученные в виде взятки 18 млн рублей по уголовному делу не изымались и поступили в собственность должностного лица, Кимрский межрайонный прокурор обратился в суд с заявлением об их взыскании, - сообщили в прокуратуре.

Требования надзорного органа удовлетворены, решение суда в законную силу не вступило.