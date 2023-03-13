СК и прокуратура проводят проверку по факту инцидента со "скорой" в Тверской области

Правоохранительные органы проводят проверку Фото: СУ СК РФ по Тверской области

СК и прокуратура Тверской области начали проверку по факту инцидента с автомобилем детской скорой помощи, который произошел 12 марта в Калининском районе.

Бригада ехала на вызов к ребенку, но из-за нечищенных сугробов на дороге машина застряла вблизи деревни Сухой ручей Заволжского сельского поселения Калининского района.

Как сообщили в прокуратуре, предварительно установлено, что медицинская помощь ребенку была оказана.

Калининским межрайонным следственным отделом регионального СКР организовано проведение доследственной проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Прокуратурой также будет дана оценка работе органов контроля (надзора). По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.