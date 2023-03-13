В Тверской области примут концепцию отдыха и оздоровления детей до 2030 года

Областные власти намерены улучшить организацию детского летнего отдыха в регионе. Фото: Антон ФОКИН

13 марта губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное обсуждению концепции развития системы отдыха и оздоровления детей в Тверской области до 2030 года. Главой региона поставлена задача сделать отдых доступным, содержательным и разнообразным для всех мальчишек и девчонок Верхневолжья.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, концепция направлена на повышение доступности детского отдыха, в том числе для ребят с ограниченными возможностями здоровья, улучшение условий в летних лагерях.

Предполагается, что внедрение концепции позволит к 2030 году увеличить охват детей, отдыхающих в лагерях, расширить сеть организаций отдыха.

Подробнее проект концепции развития системы отдыха и оздоровления детей в регионе будет рассмотрен 14 марта на заседании областного правительства.