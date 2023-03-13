В парке «Россия - Моя история» в Твери проходит молодежный военно-патриотический форум «Знание о Героях» Фото: ПТО

13 марта в мультимедийном историческом парке «Россия - Моя история» в Твери проходит молодежный военно-патриотический форум «Знание о Героях», организованный Российским обществом «Знание». Проект расширит знания подрастающего поколения о Великой Отечественной войне, истории родного региона, его роли в развитии страны.

Программа форума включает общую для всей аудитории лекцию о борьбе с фальсификацией истории, а также выступления в рамках трех параллельных треков: «Памятные даты и герои Великой Отечественной войны», «Влияние региона на историю России», «Герои современной России».

В числе лекторов – летчик-космонавт, Герой России Андрей Борисенко; кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Тверского государственного университета Олег Усенко; победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года - 2021», учитель истории и обществознания школы № 55 «Долина знаний» г. Волгограда Антон Биличенко, руководитель тверского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Евгений Калёкин и другие эксперты.

На лекциях участникам расскажут о блокаде Ленинграда, битве на Курской дуге, партизанском движении во времена Великой Отечественной войны, о героях России и службе в зоне СВО. Отдельная тема будет посвящена истории и экономике Тверской области.

Завершит форум интеллектуальная викторина, в ходе которой участники проверят свои знания об истории Верхневолжья и страны.