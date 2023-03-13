В Тверской области выявлено бешенство у бездомной собаки

Бешенство выявлено у бездомной собаки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бешенство диагностировано специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у безнадзорной собаки. Патологический материал на исследование поступил из Вышнего Волочка по заявке районной станции по борьбе с болезнями животных.

По данным Тверской межобластной ветлаборатории, с начала года это четвертый случай бешенства на территории Верхневолжья. Ранее заболевание было подтверждено у енотовидной собаки, обнаруженной на территории личного подсобного хозяйства в деревне Малиновка Калининского района.

Результаты исследований направлены в надзорные ведомства.