В Тверской области выявлено бешенство у бездомной собаки

Бешенство выявлено у бездомной собаки
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Бешенство диагностировано специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у безнадзорной собаки. Патологический материал на исследование поступил из Вышнего Волочка по заявке районной станции по борьбе с болезнями животных.
По данным Тверской межобластной ветлаборатории, с начала года это четвертый случай бешенства на территории Верхневолжья. Ранее заболевание было подтверждено у енотовидной собаки, обнаруженной на территории личного подсобного хозяйства в деревне Малиновка Калининского района.
Результаты исследований направлены в надзорные ведомства.