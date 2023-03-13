Детская скорая застряла в сугробе и не смогла доехать к пациенту в Тверской области

Скорая помощь застряла на заснеженной дороге и не доехала до пациента Фото: vk.com/kalininsky69/Сергей Щербаков

На заснеженные дороги уже не первую неделю жалуются жители Калининского района Тверской области. Очередной инцидент из-за сугробов произошел 12 марта.

Ребенку из деревни Сухой ручей понадобилась скорая медицинская помощь. Но машина не смогла доехать до пациента и застряла в сугробе.

- Работники "скорой детской помощи" очень старались, но так и не смогли добраться до дома пациента. После получасового блуждания скорой в поисках подъезда (указатель на населённый пункт отсутствует, известный навигатор ведет по дорогам, которые завалены снегом по пояс и которые не обслуживают) единственная "дорога" привела к подъёму в деревню, который преодолеть сегодня не многим удалось, - написал местный житель Сергей Щербаков в группе "Калининский район Тверской области".

Так же подписчики паблика сообщают, что с февраля не чистится дорога направления Кумордино-Ивановское. По этому маршруту ездит школьный автобус, который две недели не может проехать за детьми.

- Дети не учатся. По этой дороги находятся ещё деревни (Рождество, Харитоново, Игрище). Скорую помощь можно тоже не дождаться, - пишет в группе Елена Исаева.

Жители уже обращались с этим вопросом в администрацию, но помощи не получили. И пока вынуждены чистить дороги своими силами, чтобы доехать до города.